Ärger in Friedberger Kfz-Werkstatt eskaliert

Weil er mit einer Vereinbarung mit einer Kfz-Werkstatt in Friedberg nicht einverstanden war, ließ ein 44-Jähriger seinem Frust freien Lauf.

Ein 44-Jähriger hatte in sein Auto in einer Friedberger Werkstatt einen neuen Motor einbauen lassen Als er am Samstagnachmittag den Pkw wieder abholen wollte, verlangte er eine halbjährige Garantie von der Werkstatt auf den Motor. Nachdem diese jedoch nur einen Monat gewährleisten wollte, weigerte sich der Mann die ausstehende Rechnung zu zahlen und wollte mit dem reparierten Pkw wegfahren. Um dies zu verhindern, blockierte der Werkstattinhaber mit seinem Pkw die Ausfahrt. Aus Frust darüber, sprang der 44-Jährige zunächst mit beiden Beinen auf die Motorhaube und trat danach gegen die Windschutzscheibe, die zerbrach. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Den 44-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)