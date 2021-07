Friedberg

vor 2 Min.

Aktion Stadtradeln: Friedberger legen 66.000 Kilometer mit dem Rad zurück

Plus Bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln machen 31 Teams aus Friedberg mit. Zwischen den ersten Plätzen geht es eng zu. Den Dritten hat keiner auf der Rechnung.

Von Sabine Roth

66.000 Kilometer in drei Wochen - das ist die Bilanz vom Stadtradeln in Friedberg. Insgesamt 31 Teams beteiligten sich an der bundesweiten Aktion und setzten sich aufs Fahrrad. Durch die sportlichen Aktivitäten wurde auch etwas für den Klimaschutz getan - mehr als zehn Tonnen Kohlendioxid konnten so vermieden werden. Die Teams waren bunt gemischt, genauso wie das Siegerpodest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen