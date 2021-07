Friedberg

15:56 Uhr

„Alligator“ erschreckt Badegast am Friedberger See

Dieser Alligator-Kopf aus Plastik erschreckte einen Badegast am Friedberger See.

Plus Ein Alligator-Kopf sorgt am Friedberger See für Aufregung. Die Wasserwacht geht der Sache auf den Grund. Warum die Fundstelle Schlimmeres verhindert.

Von Sebastian Richly

Plötzlich ist es mit der Ruhe am Friedberger See vorbei. Eine Frau rennt am Montagnachmittag hektisch zur Wasserwacht. Was war passiert? Ein Alligator soll sein Unwesen am Südufer des Sees treiben. Zwei Mitglieder der Wasserwacht machten sich daraufhin auf den Weg, das vermeintliche Raubtier zu suchen.

