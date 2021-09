Friedberg

18:00 Uhr

An der B300 in Friedberg entsteht ein neues Wohnquartier

Die Firma Infrabau aus Augsburg errichtet an der Aichacher Straße in Friedberg ein neues Wohnquartier. Dort entstehen auch mehrere Reihenhäuser.

Plus Wohnraum ist in Friedberg begehrt. Die Firma Infrabau errichtet an der Aichacher Straße in Friedberg Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser. Was kostet ein Haus dort?

Von Ute Krogull

Jahrelang lag das Grundstück gegenüber der Tankstelle an der Aichacher Straße ( B300) in Friedberg brach. Jetzt sind Bauarbeiter angerückt. Die Augsburger Firma Infrabau errichtet das Wohnquartier "Wohnen beim Wasserturm". Bis zum ersten Spatenstich war es ein langwieriger Weg. Wolfgang Wagner, einer der Geschäftsführer, erklärt, was dort entsteht und wie der Zeitplan ist.

