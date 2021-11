Friedberg

vor 37 Min.

Auch diesen Winter bewirtet Jürgen Koppold am Friedberger See

In der Verkaufshütte von Jürgen Koppold am Friedberger Baggersee gibt es für kalte Novembertage und die Vorweihnachtszeit Heißgetränke, Bratwürste und mehr zu kaufen.

Plus Vergangenen Winter war die Hütte von Jürgen Koppold am Friedberger See ein Anziehungspunkt für viele Menschen im Corona-Lockdown. Was ist diesmal geplant?

Von Ute Krogull

Adventsmärkte abgesagt, Weihnachtsfeiern abgesagt, selbst private Treffen wegen der vierten Corona-Welle schwierig. Da suchen viele Menschen in Friedberg und Umgebung nach netten und sicheren Treffpunkten. Einer davon hat gerade am See eröffnet.

