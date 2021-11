Auffahrunfall an der AIC25: Autos müssen abgeschleppt werden

Eine Autofahrerin bremste, eine andere reagierte nicht schnell genug. In Friedberg kam es zu einem Unfall mit 8500 Euro Sachschaden.

Weil sie nicht rechtzeitig gesehen hatte, dass vor ihr jemand bremste, hat eine Frau am Dienstag einen Unfall an der AIC 25 in Friedberg verursacht. Von der Lechhauser Straße in Friedberg kommend, wollte eine Autofahrerin gegen 18.10 Uhr auf die Kreisstraße Richtung Autobahn fahren. Die 28-Jährige musste an der Einfahrt aber bremsen.

Autofahrerin bemerkt Bremsung zu spät und fährt auf

Hinter ihr sei eine 39-Jährige gefahren, die das Bremsen zu spät mitbekam und auf den Wagen auffuhr, berichtete die Polizei. Der Sachschaden liegt bei etwa 8500 Euro, die Autofahrerinnen blieben unverletzt. Ihre Autos konnten nicht mehr gefahren werden. (AZ)