Auffahrunfall an der Ampel in Friedberg

Pkw-Fahrer muss abbremsen, Lkw-Fahrer bemerkt das zu spät: 3100 Euro Schaden.

Am Dienstag gegen 15.40 Uhr kam es auf der Augsburger Straße in Friedberg kurz vor der Kreuzung mit dem La-Crosse-Ring zu einem Auffahrunfall. Ein 74-jähriger Pkw-Fahrer war nach Angaben der Polizei auf der Augsburger Straße in Richtung Friedberg unterwegs. An der Kreuzung musste er verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah ein nachfolgender Lkw-Fahrer und fuhr auf den Pkw auf. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 3100 Euro. (AZ)