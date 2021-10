Auffahrunfall an der Röntgenstraße

Auf der Röntgenstraße muss ein Autofahrer anhalten, der Fahrer hinter ihm bekommt das zu spät mit und fährt auf den Wagen auf.

Zwei Fahrzeuge sind in Friedberg zusammengestoßen. Laut Polizei fuhr der 61-jährige Fahrer eines Nissan gegen 6 Uhr am Donnerstag in westlicher Richtung auf der Röntgenstraße. Er musste an der Ampel verkehrsbedingt bremsen. Hinter ihm fuhr ein 45-jähriger BMW-Fahrer, der das zu spät erkannte und auf den Nissan auffuhr. Der Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 1000 Euro. Niemand wurde verletzt. (AZ)