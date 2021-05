Auffahrunfall auf Chippenhamring: 21-Jähriger reagiert zu spät und es kracht

Eine 65-Jährige muss auf dem Chippenhamring in Friedberg an der Ampel anhalten. Das bemerkt ein 21-jähriger Fahrer zu spät und es kracht.

Gekracht hat es am Donnerstagvormittag auf dem Chippenham-Ring an der Kreuzung zum Bressuire-Ring in Friedberg. Gegen 09.50 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall. Eine 65-jährige Fahrerin befuhr den Chippenham-Ring in nördlicher Richtung und musste aufgrund der Ampel an der Kreuzung anhalten.

3000 Euro Schaden bei Auffahrunfall in Friedberg

Ein hinter ihr fahrender 21-Jähriger bemerkte dies laut Polizei zu spät und fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Pkw der 65-Jährigen auf. Es wurde niemand verletzt, der Sachschaden beträgt ca. 3000 Euro. (AZ)