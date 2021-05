Auf der Linie 6 fahren jetzt Busse von Friedberg nach Augsburg

Ab Dienstag nach Pfingsten fahren auf der Linie 6 von Friedberg nach Augsburg Busse statt der Straßenbahn. Welche Gründe und Auswirkungen hat das?

Es ist ein bisschen wie früher der 36er-Bus: Von Dienstag, 25. Mai, bis Sonntag, 6. Juni, wird die Straßenbahnlinie 6 von Friedberg-West nach Augsburg durch Busse ersetzt. Nach Angaben der Stadtwerke Augsburg muss während der Pfingstferien die Kaufbachbrücke in der Prinzstraße (Textilviertel) für den Verkehr gesperrt werden. In dieser Zeit werden die Gleise über die Kaufbachbrücke stadteinwärts saniert.

Umleitungen für den Individualverkehr sind ausgeschildert. Die Ersatzbusse der Linie B6 werden über die Prinz- und Gärtnerstraße geleitet.

Augsburg/Friedberg: Bauarbeiten an der Linie B6

Stadtauswärts hatte es im vergangenen Jahr an dieser Stelle einen sogenannten Blow Up gegeben, bei dem sich wegen der sommerlichen Hitze der Beton aufgewölbt und die Schienenanlage in Mitleidenschaft gezogen hat. Nun soll als Sicherheitsmaßnahme die andere Seite der Straße saniert werden, damit sich die Fahrbahndecke in der Sommerhitze nicht mehr wölbt.

