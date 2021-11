Friedberg/Augsburg

18:13 Uhr

Der Spielfilm des Friedberger Regisseurs Jakob Zapf läuft in Augsburg an

Plus "Eine Handvoll Wasser" feiert Premiere in Augsburg. Auch der Regisseur Jakob Zapf erscheint zur Vorführung im Augsburger Thalia.

Von Sina Nachtrub

Aus einem schwierigen Thema eine erhebende Geschichte machen. Das war das Ziel des Friedberger Regisseurs und Drehbuchautors Jakob Zapf bei seinem Debüt-Spielfilm "Eine Handvoll Wasser" mit Jürgen Prochnow und Pegah Ferydoni. In den USA wurde der Film bereits auf dem Cinequest-Festival vorgeführt, nach pandemiebedingter Verzögerung ist am 13. November nun auch Premiere in Augsburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen