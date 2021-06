Streit in Tram eskaliert: 53-Jähriger bedroht Jugendlichen mit Messer

Jugendliche lachen in einer Tram der Linie 6 von Augsburg nach Friedberg, ein Mann fühlt sich provoziert. Es kommt zur Schlägerei, die Polizei muss einschreiten.

Mit mehreren Streifen rückte die Polizei am Montagnachmittag an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 6 in Friedberg-West an. Im Streit mit Jugendlichen hatte ein 53-Jähriger ein Messer gezückt.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der 53-Jährige sich provoziert fühlte, weil eine Gruppe Jugendlicher im Alter von 14 und 15 Jahren lachte. Der Mann ging deswegen zu ihnen und packte einen der drei jungen Augsburger am Kragen. Der Jugendliche schlug den Mann und traf ihn unter anderem ins Gesicht. Daraufhin zog der Erwachsene ein Teppichmesser und bedrohte den Jugendlichen, heißt es von der Polizei.

Körperverletzung in Straßenbahn von Augsburg nach Friedberg: Polizei sucht Zeugen

Mehrere Streifenwagen waren vor Ort. Die Situation hatte sich schon beruhigt und es gab keine aggressiven Handlungen mehr, als die Polizei kam. Der 53-jährige Augsburger wurde leicht verletzt und musste ins Friedberger Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei Friedberg auf Nachfrage unserer Redaktion betonte, kommt es äußert selten zu Gewalttaten an der Endhaltestelle beim Park-and-ride-Platz, es gibt hier keinen Brennpunkt. Wie berichtet, war kürzlich eine Schlägerei auf dem Parkplatz am Friedberger See in der Nähe der Endhaltestelle eskaliert.

Die Polizei Friedberg bittet Zeugen des Vorfalls, sich bei ihnen unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden.