Außenspiegel abgetreten

Die Polizei Friedberg sucht Zeugen für die Sachbeschädigung an einem Pkw in der Bozener Straße.

Abgetreten oder abgerissen hat ein Unbekannter einen Außenspiegel eines Autos, das zwischen 22. und 23. Mai in einer Parkbucht der Bozener Straße in Friedberg abgestellt war. Der 71-jährige Besitzer des Wagens konnte den Spiegel nach Angaben der Polizei in der Umgebung des Autos nicht mehr finden; der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt.

