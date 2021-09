Auto beim Abbiegen übersehen

4000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Friedberg.

An der Einmündung Erlenstraße/Dasinger Straße in Friedberg übersah eine 21-jährige Ford-Fahrerin eine 68-jährige VW Polo-Fahrerin. Die 68-Jährige hatte Vorfahrt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. (AZ)