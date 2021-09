Autofahrer in Friedberg mit über 0,5 Promille am Steuer unterwegs

Wegen Trunkenheit am Steuer erwartet einen Autofahrer nun eine Anzeige.

Die Polizei hat am Freitagabend gegen 18.50 Uhr einen Autofahrer in der Probststraße in Friedberg einer Kontrolle unterzogen. Dabei führte sie auch einen freiwilligen Atemalkoholtest durch.

Alkoholtest bei Kontrolle in Friedberg ergibt über 0,5 Promille

Laut Polizei lag der Wert des PKW-Lenkers bei über 0,5 Promille. Den Autofahrer erwartet deswegen nun eine Anzeige.