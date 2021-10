Autos stoßen in Friedberg neben Müllfahrzeug zusammen

Von einem Grundstück will eine Autofahrerin auf die Münchener Straße einbiegen. Vor einem Müllauto schafft sie es, gleichzeitig überholt aber ein Audi-Fahrer.

Eine Autofahrerin wollte am Montag von einer Grundstückseinfahrt in die Münchener Straße fahren. Laut Polizei war die Sicht der Mitsubishi-Fahrerin gegen 12.25 Uhr aber wegen eines Müllfahrzeugs und eines dahinter stehenden Lkw eingeschränkt. Die 56-Jährige wurde vom Fahrer des Müllwagens vorbei gelassen und fuhr nach links in die Münchener Straße.

Keine Verletzten bei Unfall auf der Münchener Straße

Sie übersah aber einen 38 Jahre alten Audi-Fahrer, der gerade den Müllwagen überholte. Der Sachschaden durch den Zusammenstoß liegt bei etwa 5500 Euro. (AZ)