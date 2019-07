10:02 Uhr

Friedberg: Autoscheibe am Friedhof Herrgottsruh eingeschlagen

Ein Unbekannter hat jetzt in Friedberg den Einkaufskorb einer Frau samt Geldbörse am Friedhof Herrgottsruh gestohlen.

Eine Frau hat ihr Auto am Friedberger Friedhof Herrgottsruh abgestellt. Als sie wiederkam, war eine Scheibe eingeschlagen und unter anderem die Geldbörse weg.

Eine 60-Jährige stellte jetzt ihren blauen Toyota am Parkplatz des Friedhofs in der Herrgottsruhstraße in Friedberg ab. Als sie später zu ihrem Wagen zurückkehrte, war die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Ein noch unbekannter Täter entwendete aus dem Fahrzeug einen Einkaufskorb, in dem sich auch die Geldbörse der Dame befand.

Der Täter erbeutete Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich und hinterließ rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter 0821/323-1710 entgegen. (tril)

