Autounfall auf der B300: 18.000 Euro Schaden

Zwei Autofahrer biegen nebeneinander auf die B300 ab, dann will einer vom linken Fahrstreifen auf den rechten wechseln und übersieht einen anderen Pkw. Es kommt zum Zusammenstoß.

Weil er das neben sich fahrende Auto übersah, verursachte ein 48-Jähriger am Montag einen Autounfall in Friedberg. Er und der Fahrer des betroffenen Autos waren nebeneinander von der Augsburger Straße in Friedberg nach links auf die B300 abgebogen. Als der 48-Jährige aber gegen 16 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah er das Fahrzeug des 53-Jährigen neben sich.

Beim Spurwechsel anderes Auto übersehen

Laut Polizei wurde beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 18.000 Euro. (AZ)

