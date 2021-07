BMW in der Achstraße angefahren

Unfallflucht in der Achstraße in Friedberg: Ein BMW wird von einem anderen Auto angefahren.

Am Montag wurde in der Achstraße in Friedberg ein geparktes Auto angefahren. Laut Polizei muss der Unfall zwischen 17.30 Uhr und 18.15 Uhr geschehen sein. Das Fahrzeug ist ein grauer BMW, dessen hintere linke Seite beschädigt wurde.

Polizei Friedberg sucht Zeugen

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und entfernte sich. Der Sachschaden liegt etwa bei 200 Euro. Unter der Telefonnummer 0821/323-1710 nimmt die Polizei Friedberg Hinweise entgegen. (AZ)