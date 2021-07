Bayerns beste Abiturientin kommt wieder von der FOS/BOS Friedberg

Leoni Singer ist die beste bayerische Abiturientin in der Ausbildungsrichtung Gesundheit. Wie die Absolventinnen und Absolventen in Friedberg verabschiedet wurden.

Feiern in Zeiten der Corona-Pandemie: Auch die Schulen haben mittlerweile eine gewisse Routine darin, ihre Absolventinnen und Absolventen regelkonform, aber dennoch nicht einfach nur sang- und klanglos zu verabschieden. Auch wenn sich die Vorgaben der Behörden aufgrund niedriger Inzidenzen in der letzten Zeit gelockert hatten, konnte an der FOS/BOS Friedberg dennoch keine Abschlussfeier wie üblich stattfinden, da die sehr hohe Anzahl an Absolventinnen und Absolventen jede Vorgabe gesprengt hätte.

An der Beruflichen Oberschule Friedberg hat man deshalb am erprobten Konzept des vergangenen Jahres festgehalten: Die Abiturientinnen und Abiturienten – 341 haben die Fachholschulreife, 124 die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife erlangt – wurden am Vormittag in der Aula von Livemusik stimmungsvoll empfangen. Ronja Heinzelmann, eine Schülerin der elften Jahrgangsstufe, präsentierte als Solistin an der Geige Stücke aus dem Bereich des Klassikpop. Händels „Feuerwerksmusik“ wurde von einem Orchester aus Friedberger Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten vorgetragen.

Grußworte per Videobotschaft an die Friedberger Abiturienten

In kleinen Gruppen und mehreren Schichten trafen sich die Absolventinnen und Absolventen dann im Klassenzimmer, um per Videobotschaft Grußworte des Landrats Klaus Metzger, des Elternbeiratsvorsitzenden Peter Götz und der Schulleiterin Hermine Scroggie zu hören. Anschließend gratulierten die Klassenleitungen allen persönlich und überreichten die Zeugnisse.

Metzger formulierte drei Wünsche für weiteren Weg: Menschen zu treffen, die ihnen wohlgesonnen sind, eine Berufung zu finden und sich für die demokratische Gesellschaft zu engagieren. Peter Götz sprach die besonderen Herausforderungen seit Beginn der Pandemie an und dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz, das Schuljahr dennoch zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen.

Schulleiterin Hermine Scroggie bedauerte eingangs, dass sie auch dieses Mal nicht persönlich gratulieren konnte. Neben einem geordneten Alltag in Präsenz hätten sie zudem auf fast alle außerunterrichtlichen Aktivitäten verzichten müssen, die Schule erst recht lebendig machen. Aber die jungen Menschen hätten in den vergangenen anderthalb Jahren auch gelernt, sich selbst zu organisieren und so ein Ziel zu erreichen. Diese Kompetenz stärke das Selbstbewusstsein und sei eine wichtige Erfahrung, die einen durch Studium oder Berufsausbildung tragen könne. Hermine Scroggie appellierte an die Absolventinnen und Absolventen, sich ebenso engagiert der nächsten großen Herausforderung, dem Klimawandel, zu stellen, aber weiterhin auch kritisch durchs Leben zu gehen.

Jahrgangsbesten der FOS/BOS Friedberg geehrt

Wie jedes Jahr wurden die jeweils Jahrgangsbesten jeder Ausbildungsrichtung für ihre Leistungen geehrt. Über ein Präsent des Elternbeirats durften sich freuen: Christina Ammler, Simon Beck, Cora Burkhard, Laura Link, Franziska Mertl, Cornelia Michalczik, Simon Olczyk, Johanna Schmidt, Leoni Singer, Kamila Szczurek, Julia Wild, Franziska Zettler.

Und dass Lernen unter Pandemiebedingungen nicht nur zu sehr guten, sondern sogar herausragenden Ergebnissen führen kann, hat Leoni Singer dieses Jahr

bewiesen: Sie ist bayernweit die beste Abiturientin in der Ausbildungsrichtung Gesundheit. Ihr wurden eine Urkunde und ein Geschenk der Landeselternvereinigung überreicht. Darüber hinaus darf sie sich auf eine persönliche Ehrung durch Ministerpräsident Markus Söder freuen, der am Mittwoch, 28. Juli, zur Bestenehrung in die Residenz in München eingeladen hat.

Eine Spendenaktion für die Opfer der Flutkatastrophe vom Juli 2021, bei der 1277 Euro gesammelt werden konnten, zeigt zudem, dass sich Gemeinschaft an der Beruflichen Oberschule nicht allein auf das schulische Miteinander beschränkt. Es bleibt zu hoffen, dass es im nächsten Schuljahr wieder viel mehr Möglichkeiten gibt, Schule auch als Ort des sozialen Miteinanders zu erleben. (AZ)