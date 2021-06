Friedberg



Bei Massenschlägerei am Friedberger See fallen Schüsse

Am Friedberger See spielten sich am Dienstagabend dramatische Szenen ab. Darauf reagiert die Stadt jetzt mit verschärften Vorschriften.

Plus Mehrere 100 Menschen kommen am Dienstagabend an den Friedberger See. Dann eskaliert eine Streitigkeit. Wie die Stadt auf den Vorfall reagiert.

Von Marlene Volkmann

Endlich ist es so weit: Nach wochenlangem Lernen sind die Abiturprüfungen vorbei. Jahr für Jahr feiern Schüler am Friedberger See das Ende ihrer Schulzeit. Auch viele andere Besucher haben die Sonne genossen, wurden dann aber aufgeschreckt: Am Dienstag kam es in den Menschenansammlungen auf einem Parkplatz des Sees zu einer Schlägerei. Es fielen Schüsse aus einer Schreckschusswaffe.

