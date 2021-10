Beim Start in die Karriere zählt der erste Eindruck

Die Friedberger Mittelschüler durften zum zehnten Mal beim Bewerbungstraining des Rotary Clubs teilnehmen. Was sie dabei noch beachten müssen.

Wer seinen Traumberuf gefunden hat, doch dann an der Bewerbung und dem Gespräch scheitert, ist enttäuscht. Damit das nicht passiert, hatten 80 Schülerinnen und Schüler aus den vier Abgangsklassen der Mittelschule Friedberg die Chance auf Bewerbertraining mit Tipps von neun Experten aus den verschiedensten Branchen. Anschreiben, Kleidung, Auftritt: Was ist wichtig?

Florian Klebrig hat die Organisation des Bewerbertrainings von Daniela Ludwig, die nun Konrektorin an der Mittelschule in Merching ist, übernommen. Vor zehn Jahren haben die Rotarier diesen Bewerbertag ins Leben gerufen, erzählt Governor Rainer Lipczinsky. Er war Schulleiter der Beruflichen Oberschule in Friedberg und unterstützt gerne an der Mittelschule. "Vor allem diejenigen sollen Hilfe bekommen, die es schwer haben. Für uns ist das eine Herzensangelegenheit. Wir gehen bewusst nicht ans Gymnasium", so Lipczinsky.

Bewerbungstraining an Mittelschule Friedberg läuft gut ab

Die simulierten Bewerbungsgespräche geben den Jugendlichen eine Vorstellung davon, was auf sie zukommt. Vorab hatten die Neunt- und Zehntklässler eine Bewerbungsmappe erstellt, die die Grundlage für die maximal 30-minütigen Gespräche darstellte. Im Anschluss bekamen sie einen Feedbackbogen mit einer Bewertungsmatrix und einem Zertifikat. Beurteilt wurden das äußere Erscheinungsbild und der Inhalt der Bewerbung, aber auch die kommunikativen Fähigkeiten und die Art und Weise, wie jemand seinem Coach gegenüber aufgetreten ist. "Die meisten sind erleichtert und zeigen ihren Feedbackbogen stolz vor", sagte Schulleiterin Carmen Audilet.

Viele hätten eine konkrete Vorstellung von ihrem Traumberuf, haben die Rotarier festgestellt. Insgesamt seien sie sehr zufrieden, das Feedback habe ihnen sehr geholfen, sagten Vertreter und Vertreterinnen der Klassen am Ende. Die Experten hätten ihnen eine Perspektive gegeben auf das, was sie ändern sollen.

Das sagen Friedberger Schüler und Schülerinnen zum Bewerbungstraining

Daniel Kraus aus der 9a erzählte, dass viele sogar Komplimente bekamen. Er selber möchte KFZ-Mechatroniker werden und hat gute Tipps für die Bewerbung erhalten. Louis Yadegari aus der 10a fand es toll zu erleben, wie ein Gespräch abläuft. "Die Stimmung in unserer Klasse war super. Viele waren so aufgeregt. Aber danach waren wir erleichtert", sagt er.

Coach Katharina von Ciriacy-Wantrup gab Tipps zur Bewerbungsmappe: "Das ist nicht nur Papierkram, nehmt das ernst. Mit dem Anschreiben müsst ihr Interesse wecken, sonst werdet ihr nicht eingeladen." Das sei die erste Weggabelung, die man nehmen müsse und das sollte man nicht verschenken.

Rotarier loben Friedberger Schülerinnen und Schüler

Auch die Rechtsanwältin machte nur positive Erfahrungen. Der Umgang sei souverän gewesen und sie ist angetan von dem Selbstbewusstsein der jungen Leute. Ihre einzige Kritik: Wenn man sich auf eine Stelle bewirbt, sollte man aber auch eine Vorstellung von diesem Beruf haben. Das war nicht immer so in ihren Gesprächen.

Coach Rainer Scharold schätzte es sehr, dass der Blickkontakt diesmal da war. Die Offenheit und wie sich manche Jugendliche als Person entwickelt hätten, freute den Bäckermeister. Die meisten wüssten schon, in welche Richtung es gehen soll. "Viele sind soweit, dass sie eine Vorstellung von ihrem Wunschberuf haben. Und die finden auch einen Ausbildungsplatz", ist Wolfgang Basch sicher, der als Kommunalreferent für die Bewerbungsverfahren bei der Stadt Friedberg zuständig ist.

Eine zweite Chance gebe es nicht. Der erste Eindruck entscheidet, so das Fazit von Lipczinsky. Sein Tipp: "Seid positiv, tretet gut auf und habt Interesse an dem Beruf, für den ihr Euch bewerbt." Dann ist diese erste Hürde schon geschafft.