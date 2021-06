Bestehende Strukturen schützen: Damit Derching seinen Charakter behält

Plus Die Stadt Friedberg will bestehende Strukturen im Altort schützen und eine Nachverdichtung zulassen. Der Entwurf des Bebauungsplans stößt auf große Zustimmung.

Es könnte ein Vorbild sein für alle anderen Friedberger Stadtteile. Darin waren sich die Mitglieder des Planungs- und Stadtentwicklungsausschusses einig, als jetzt der Bebauungsplanentwurf für den Derchinger Altort festgelegt wurde. Er soll die gewachsene Siedlungsstruktur entlang der Bürgermeister-Schlickenrieder-Straße erhalten und gleichzeitig eine maßvolle Nachverdichtung im rückwärtigen Teil der Grundstücke ermöglichen.