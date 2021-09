Betriebsunfall: Arbeiter verletzt sich an Maschine

Ein Mann will bei der Arbeit etwas reparieren, dabei wird er eingeklemmt und leicht verletzt. Er kommt ins Krankenhaus.

In einer Firma an der Engelschalkstraße in Friedberg ist es am Donnerstag zu einem Betriebsunfall gekommen. Die Polizei wurde gegen 11.14 Uhr zu dem metallverarbeitenden Betrieb gerufen. Dort kam heraus, dass ein 23-Jähriger einen Defekt an einer Maschine reparieren wollte. Laut Polizei klemmte er sich dabei die Hand ein und verletzte sich leicht. Es war auch ein Rettungswagen gerufen worden, der den Mann zur Behandlung ins Friedberger Krankenhaus brachte. (AZ)