Friedberg

12:30 Uhr

Bilanz des Adventshauses: Auf die Friedberger ist Verlass

Plus Auch in Zeiten der Pandemie gibt es großen Zuspruch für den Karitativen Christkindlmarkt. Was unter den angebotenen Waren heuer der Renner war.

Manchmal sind es wenige Worte, die eine Situation treffend beschreiben: "Vielen Dank, dass es das Adventshaus gibt", sagte eine Besucherin am Wochenende und traf damit die Stimmung so vieler, die gekommen waren, um den Karitativen Christkindlmarkt zu unterstützen. Bereits zum zweiten Mal mussten die ehrenamtlich engagierten Gruppen kurzfristig dieses Ersatz-Domizil in der Bauernbräustraße beziehen, das ihnen erneut Sandra Theilacker kostenfrei zur Verfügung gestellt hatte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen