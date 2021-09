Brand in Wohnhaus: Neun Menschen flüchten vor den Flammen

Nachdem ein Feuer in einem Wohnhaus in Friedberg ausgebrochen war, retteten sich neun Menschen aus dem brennenden Gebäude. Das Haus brannte komplett aus.

Neun Menschen haben sich rechtzeitig aus einem brennenden Wohnhaus in der Lechfeldstraße in Friedberg retten können. Der Brand war in der Nacht auf Sonntag gegen 3 Uhr in einer Arbeiterunterkunft ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei Schwaben-Nord mitteilte.

Brand in Friedberg: Haus komplett ausgebrannt

Bei dem Feuer in dem Haus in Friedberg wurde niemand verletzt. Das Haus ist weitgehend ausgebrannt und nun nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner wurden an einem anderen Ort sicher untergebracht.

Bisher ist die Brandursache unklar. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt, aber die Polizei geht von einem hohen Schaden aus.