Friedberg

vor 48 Min.

Bronze-Gewinner Tasiadis trägt sich ins goldene Buch der Stadt Friedberg ein

Olympia-Kanute Sideris Tasiadis hat sich am Donnerstag in das goldene Buch der Stadt Friedberg eingetragen.

Plus Gerade noch war er in Tokio, jetzt ist er wieder in Friedberg: Sideris Tasiadis. In Friedberg angekommen empfängt ihn die Stadt im Rathaus.

Von Marlene Volkmann

Sideris Tasiadis ist Kanute aus Friedberg und konnte bei den Olympischen Spielen in Tokio die Bronzemedaille einfahren. Die Stadt Friedberg hat ihn mit einem Empfang im Rathaus begrüßt.

