Friedberg

vor 50 Min.

Bürgerversammlung in Friedberg geht auch online

Plus Baumaßnahmen, Radfahren und Verkehr: Bei der Bürgerversammlung gibt es Antworten von Bürgermeister Roland Eichmann und das erstmals auch per Livestream.

Von Marlene Volkmann

Premiere in der Max-Kreitmayr-Halle: Zum ersten Mal wurde die Friedberger Bürgerversammlung live im Internet übertragen. Zu der Veranstaltung am Donnerstag waren 25 Menschen gekommen, zwischen 50 und 79 schauten sich permanent die Übertragung an. Zu Beginn ging Bürgermeister Roland Eichmann auf die wichtigsten Projekte und Entwicklungen in der Stadt ein. Dann war das Mikrofon für alle geöffnet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen