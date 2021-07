Chippenham-Kreuzung: Autofahrer fährt 17-Jährigen an und macht sich davon

Ein Fußgänger will die Kreuzung Augsburger Straße/Chippenham-Ring in Friedberg überqueren. Dabei rammt ihn ein Auto. Der Fahrer kümmert sich nicht um den Verletzten.

Ein 17-Jähriger wurde am Dienstagabend an der Kreuzung Augsburger Straße/Chippenham-Ring in Friedberg angefahren. Der Autofahrer machte sich Richtung Augsburg davon. Wie die Polizei meldet, wollte der junge Mann gegen 19.30 Uhr bei Grün die Augsburger Straße ( B300) Richtung Norden überqueren. Da bog ein schwarzer Kleinwagen, mutmaßlich vom Chippenham-Ring kommend, links in die Augsburger Straße Richtung Augsburg ab und missachtete den Vorrang des 17-Jährigen. Dieser verletzte sich durch den Zusammenstoß mit dem Auto am Knie, heißt es von der Polizei.

Polizei sucht Zeugen nach Unfall auf B300 in Friedberg-West

Anstatt sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Kleinwagenfahrer weiter in Richtung Augsburg. Die Polizei nimmt Hinweise auf den Flüchtigen unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)