Corona belastet Familien - nun gibt es in Friedberg eine Anlaufstelle

Plus Der neue Familienstützpunkt beim Kinderheimverein hilft Eltern. Sozialpädagogin Sabrina Penn hat viele Ideen für Alleinerziehende, Work-Life-Balance und Patenschaften.

Manchmal sagen Mütter zu Sabrina Penn: "Ich brauche einfach mal nur eine Auszeit. Kann nicht jemand mit den Kindern auf den Spielplatz gehen?" Pandemie und Lockdown belasten Familien stark, aber auch unabhängig davon besteht Beratungsbedarf. Beim Kinderheimverein wurde nun der vierte Familienstützpunkt des Landkreises als Anlaufstelle eröffnet. Die Sozialpädagogin Penn kann helfen und hat viele Ideen - auch für überlastete Eltern.