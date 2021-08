Friedberg

Darum winkt in Friedberg eine chinesische Glückskatze am Marienplatz

Eine chinesische Glückskatze hockt statt einer Madonna auf einem Vorsprung in Friedberg.

Plus Eigentlich steht in dem Mauervorsprung am Marienplatz eine Madonnenfigur, momentan grüßt von dort oben aber eine chinesische Glückskatze die Besucher. Das steckt dahinter.

Von Marlene Volkmann

Sie sitzt da, hoch oben und winkt. Ein Mann und eine Frau gehen unter ihr entlang, sehen zu ihr hoch und fangen an zu lachen. "Sie" ist eine große goldene chinesische Glückskatze. Diese hockt auf einem Mauervorsprung am Friedberger Marienplatz. Normalerweise steht hier eine Madonnenfigur, die aber - nur vorübergehend - im Trockenen bleiben kann.

