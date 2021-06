Das Fête de la Musique bringt Musik in die Friedberger Innenstadt

Ob rockig oder ruhig - bei der Fête de la Musique in Friedberg können Besucher von Konzert zu Konzert gehen und vielen Klängen lauschen.

Am längsten Tag des Jahres lassen Musiker aus unterschiedlichen Stilrichtungen die Friedberger Innenstadt erklingen. Dazu können sich die Besucher im Schatten der Cafés ein kühles Plätzchen suchen. Vor dem Divano haben Peter, Joe & Friends den Abend mit Pop-Musik eingeläutet. Währenddessen konnten die Besucher schon die Töne aus dem Archivhof hören, wo es Blues, Pop und Rock von Adi Hauke gab.

Noch bis 21 Uhr wird in der Innenstadt Musik gemacht. An den Eingängen der Cafés und Plätze müssen Besucher manuell oder per App ihre Daten hintelegen. Es gelten die üblichen Abstandsregelungen. Auf den Höfen und Begegnungsflächen müssen die Konzertbesucher außerdem eine Maske tragen. Diese kann am Platz abgenommen werden.

Spielorte und Programm beim Fête de la Musique in Friedberg