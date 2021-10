Friedberg

23.10.2021

Das Friedberger Divano rockt: Am Wochenende treten Bright Pattern auf

Plus Rock und Blues ziehen mit Bright Pattern ins Friedberger Divano ein. Die Band ist erst seit kurzer Zeit zusammen und arbeitet gerade emsig an ihrem ersten Album.

Von Marlene Volkmann

Im Divano tritt am Samstag, 23. Oktober, die Band Bright Pattern auf. Sie hat ihren Ursprung im privaten Tonstudio in Rederzhausen und gerade ihr erstes Lied veröffentlicht. Die vier Bandmitglieder aus der Umgebung von Friedberg spielen Vintage Rock - "in Ermangelung eines besseren Wortes", sagt Gitarrist, Sänger und Mitbegründer Lukas Dingelmaier.

