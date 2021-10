Das Friedberger Weinnest darf nicht abgerissen werden

Plus Der Eigentümer unterliegt vor dem Augsburger Verwaltungsgericht mit seiner Klage gegen die Stadt Friedberg. Das Gebäude aus dem Jahr 1779 muss erhalten bleiben.

Der Immobilienunternehmer Gregor Holzbrecher hat es nicht geschafft, vor dem Augsburger Verwaltungsgericht den Abriss des historischen Hauses in der Bauernbräustraße durchzusetzen, in dem sich früher das Lokal Weinnest befand. Ein Gerichtssprecher und die Stadt Friedberg teilten auf Anfrage mit, die Klage auf Abriss sei abgewiesen worden.