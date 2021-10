Dauerbaustelle Bahnhofstraße: Jetzt reißt in Friedberg der Geduldsfaden

Plus CSU und FDP verlangen einen Bericht von Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann, nachdem neue Verzögerungen bekannt wurden. Anwohner der Baustelle sammeln Unterschriften.

Für Ärger und Unverständnis sorgt die Mitteilung, dass sich die Arbeiten an der Friedberger Bahnhofstraße wohl weiter verzögern. "Mir fällt dazu nichts mehr ein", kommentierte Willi Weißgerber vom benachbarten Altstadtcafe. Weißgerber, der auch Mitglied im Vorstand der Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Aichach-Friedberg ist, hatte erst Mitte September gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Kritik an der schlechten Kommunikation zwischen Stadt und Wirtschaft geübt. Die Nachricht von den neuen Problemen auf der Baustelle erfuhr er wie der Stadtrat aus der Zeitung.