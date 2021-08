Der 15-Minuten-Takt auf der Paartalbahn zwischen Friedberg und Augsburg bleibt

Plus Bayerns Verkehrsministerin Schreyer legt sich für den Schienenverkehr zwischen Friedberg und Augsburg fest. Allerdings muss dazu auch der Bund noch investieren.

Der 15-Minuten-Takt auf der Paartalbahn zwischen Augsburg und Friedberg ist offenbar dauerhaft gesichert. Das geht aus einem Schreiben der bayerischen Verkehrsministerin Kerstin Schreyer an den Landtagsabgeordneten Peter Tomaschko (beide CSU) hervor. Ab 2023 könnte es laut Schreyer sogar noch eine kleine Verbesserung geben, kündigt sie an. "Ich freue mich sehr über die positive Entwicklung", kommentiert Tomaschko die Nachricht aus München.