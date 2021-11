Friedberg

17:58 Uhr

Der Adventsmarkt ist abgesagt - doch Friedberg hat viele Ideen für Winterzauber

Der Friedberger Advent ist abgesagt. Heike und Joe Krachtus bauen "Joes Kringerlhütte" also wieder ab. In der Vorweihnachtszeit soll die Stadt jedoch trotzdem Winterzauber-Flair ausstrahlen. Dafür ist einiges in Vorbereitung.

Plus Aktionen vom Weihnachtsweg bis zu Tannenbäumchen sollen trotzdem Weihnachtsatmosphäre zaubern. Wie aber wirkt sich die Absage auf Geschäfte und Standl-Leute aus?

Von Ute Krogull und Sina Nachtrub

Am Mittwoch wurde der Friedberger Advent offiziell abgesagt, am Donnerstag begannen der Bauhof und Standl-Leute mit dem Abbau der Buden. Doch der Advent in Friedberg wird nicht ausfallen - im Gegenteil. Wunschbaum und Weihnachtsweg, Buden und das Adventshaus sollen für Winterzauber sorgen. Was ist geplant?

