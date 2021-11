Friedberg

11:58 Uhr

Der Fasching in Friedberg steht auf der Kippe

Plus Haben die Teilnehmer des Umzugs überhaupt Interesse? Erst wenn diese Frage geklärt ist, soll die Entscheidung fallen.

Von Thomas Goßner

Am 11. 11. schreibt die Stadt Friedberg traditionell die Mitwirkenden des Faschingsumzugs an und fragt das Interesse an einer neuerlichen Teilnahme ab. Doch lohnt sich das angesichts der explodierenden Corona-Infektionen in diesem Jahr überhaupt? Mit dieser Frage konfrontierte der Leiter der städtischen Kulturabteilung, Frank Büschel, die Mitglieder des Kulturausschusses.

