Der Winter kommt im Wittelsbacher Land nicht überraschend

Plus Wer im Winter mit dem Auto auf den Straßen unterwegs ist, der muss damit rechnen, dass Schnee und Eis ihn zwingen, den Fuß vom Gas zu nehmen.

Es schneit und die Straßen sind spiegelglatt. Das ist im Winter kein außerordentliches Wetterereignis. Aber scheinbar doch eine große Herausforderung, vor allem für die Verkehrsteilnehmer im Wittelsbacher Land und auch für die Kräfte der Polizeiinspektion Friedberg. Allein am Montag mussten die Beamtinnen und Beamten elfmal zu Unfällen ausrücken. Am Dienstag legte ein umgekippter Sattelschlepper für einige Stunden den Verkehr auf der Bundesstraße 2 zwischen Friedberg und Kissing lahm.