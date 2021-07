Friedberg-Derching

13.000 Euro Schaden bei Unfall auf AIC25

Eine 29-Jährige will auf die AIC25 in Richtung A8 in Derching fahren und übersieht einen Aston Martin. Dieser touchiert beim Zusammenprall die Leitplanke.

Einen hohen Sachschaden gab es bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag in Derching. Gegen 10 Uhr befuhr eine 29-jährige Renault-Fahrerin die Derchinger Straße in Augsburg. Anschließend wollte sie auf die AIC25 in Richtung A8 einfahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 53-jährigen Aston Martin-Fahrer, der auf der AIC 25 in nördlicher Richtung fuhr. Durch den seitlichen Zusammenstoß geriet der Pkw des 53-jährigen leicht ins Schleudern und touchierte eine Leitplanke bevor er zum Stehen kam. Durch den Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. (AZ)

