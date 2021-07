15.000 Euro Schaden: Verkehrsunfall auf AIC25

Ein 28-Jähriger übersieht beim Abbiegen auf die AIC25 zwischen Friedberg und Derching einen 45-Jährigen in seinem BMW, und es kracht. Der Schaden ist hoch.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag in Derching gekommen. Gegen 1.40 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem BMW die AIC25 von Friedberg kommend in Richtung Derching. Nach der Autobahnüberführung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 28-jährigen Golf-Fahrer.

Dieser wollte von der Neuen Bergstraße nach links auf die AIC 25 in Richtung Friedberg einbiegen. Der 28-Jährige nahm dem BMW-Fahrer laut Polizei die Vorfahrt, und es kam zum Zusammenprall.

Es wurde niemand verletzt. Der Golf musste abgeschleppt werden. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. (AZ)