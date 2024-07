Bessere Work-Life-Balance: Gebäudetechnik Scheel führt die Viertagewoche ein

Viertagewoche? Vor einigen Jahren war das noch undenkbar. Doch für Werner Scheike, Geschäftsführer von Gebäudetechnik Scheel, und seine Frau Sabine fühlt sich die Entscheidung dafür gut an. Die Gründe sind zum einen die steigenden Energiekosten und nachhaltigeres Arbeiten, aber auch, dass man Freizeit und Beruf besser vereinbaren kann.

Seit 2016 ist der Sitz der Scheel Gebäudetechnik GmbH in Derching in der Siebenbrünnelstraße. Der Schwerpunkt liegt auf der Planung und Installation von Lüftungs- und Klimaanlagen. Zu den Kunden zählen Kliniken, die Industrie und Sportarenen.

Bei Gebäudetechnik Scheel in Derching arbeiten 60 Mitarbeiter

Inzwischen arbeiten bei dem Mittelständler knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Verwaltung und Montage. Nächstes Jahr wird 25-jähriges Bestehen gefeiert. Das Familienunternehmen vereint Innovationsgeist und modernes Unternehmertum. Und das wirkt sich nicht nur auf die Produkte aus: Ab sofort wird bei Scheel nur noch an vier Tagen in der Woche gearbeitet. Bisher gingen die Geschäftszeiten von Montag bis Freitag, es galt die 40-Stunden-Woche. Seit 1. Juli verteilt sich die Arbeit auf Montag bis Donnerstag mit jeweils 8,5 Stunden. Der Freitag bleibt frei. „Wir haben dann nur noch eine 36-Stunden-Woche. Und das bei vollem Lohnausgleich“, sagt Scheike.

Durch die Viertagewoche kann beispielsweise der Maschinenpark effektiver eingesetzt werden und es werden Strom für Fertigungstätigkeiten und Computer sowie Licht, Wasser und Heizung gespart. Durch die sinkenden Nebenkosten wird der Betrieb wettbewerbsfähiger. Die gestiegenen Energiekosten würden durch diese Maßnahme abgefedert, sagt Scheike.

Ein weiterer positiver Effekt ist, dass sich der CO 2 -Fußabdruck, der durch das Personal verursacht wird, reduziert. Weil am Freitag der Betrieb geschlossen ist, fahren weniger Autos auf der Straße. Zusätzlich macht sich das im Geldbeutel der Mitarbeiter bemerkbar, vor allem bei denjenigen, die einen längeren Anfahrtsweg haben. Die Montage- und Wartungsarbeiten beim Kunden könne man nicht im Homeoffice erledigen.

Gebäudetechnik Scheel: Freitag wird nicht gearbeitet

Ein ausschlaggebender Grund für die Einführung der Viertagewoche für Scheel war neben den wirtschaftlichen Aspekten aber eine bessere Work-Life-Balance. Die Viertagewoche biete zu den anspruchsvollen Aufgaben in der Gebäude-, Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik einen guten Ausgleich. Das motiviere die Mitarbeiter. Am Freitag können sie sich jetzt Zeit für private Termine wie einen Arzt- oder Friseurtermin oder für Behördengänge nehmen. Dafür muss kein Urlaubstag mehr genommen werden.

Die Vereinbarkeit von Familie, Freizeit und Beruf ist dem Familienbetrieb sehr wichtig. Es ging um attraktive Arbeitsbedingungen – Angst vor geringerer Produktivität hat das Unternehmen nicht. „Wirtschaftlich wird das sicher aufgehen. Wir denken sogar, dass effektiver gearbeitet wird. Zufriedene und glückliche Mitarbeiter sind essenziell für einen langfristigen Unternehmenserfolg“, so Scheike.

Die Viertagewoche sei aber auch für die Mitarbeitergewinnung ein wichtiges Instrument. Gerade im Handwerk sei es nicht einfach, gute, motivierte Mitarbeiter zu finden. So möchte man dem Fachkräftemangel entgegenwirken und auf dem Arbeitsmarkt als attraktiver Arbeitgeber auftreten. Jetzt wird das Viertagemodell einmal für ein Jahr lang getestet. Wenn es sich bewährt und effektiv ist, werde es verlängert werden, verspricht der Chef.