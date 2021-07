Diebe schlagen auf zwei Baustellen in Derching zu

Diebe brechen gleich in zwei Baustellen in Friedberg ein. Die Unbekannten stehlen schweres Gerät und brechen einen Container auf. Der Schaden ist hoch.

Auf zwei Baustellen in Derching haben Diebe zugeschlagen: Einer oder mehrere Täter haben zwischen Mittwoch 18 Uhr und Donnerstag 6.30 Uhr in der Siebenbrünnelstraße zwei Rüttelplatten gestohlen. Sie drangen außerdem in einen Baucontainer ein.

Einbrecher benutzen geparkten Radlader

Um die schweren Rüttelplatten überhaupt abtransportieren zu können, benutzten sie einen Radlader, der auf der Baustelle war. Laut Polizei liegt der Diebstahlschaden im unteren fünfstelligen Bereich, der Sachschaden bei etwa 150 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)