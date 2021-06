Einbruch in Firmengebäude am Derchinger Winterbruckenweg

Der Sachschaden beim Einbruch in Derching ist höher als der Wert der Beute.

In der Nacht zum Dienstag drang ein unbekannter Täter in ein Firmengebäude am Winterbruckenweg in Derching ein. Es entstand ein Diebstahlsschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zudem verursachte der unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)