Im Nebel die Kurve zu spät erkannt: Auto landet im Acker

Ein 26-Jähriger landet in der Nacht zum Samstag mit seinem Pkw zwischen Frechholzhausen und Derching im Acker. Die Polizei nennt den Grund.

Zu schnell war ein 26-jähriger Pkw-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Frechholzhausen und Derching unterwegs. Im starken Nebel erkannte er laut Polizei in der Nacht zum Samstag die 90-Grad-Kurve zu spät und fuhr in den angrenzenden Acker. Dabei beschädigte er auch die reflektierende Warntafel. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. (AZ)