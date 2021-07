BTG Messe-Spedition ist ein Opfer der Corona-Krise - und investiert trotzdem

Plus Unternehmen der Messe-Branche sind von der Corona-Krise mit am stärksten getroffen. Trotzdem investiert die BTG Messe-Spedition und zieht von Langweid nach Derching.

Als die BTG Messe-Spedition sich nach einem Grundstück umschaute, um ein zeitgemäßes Verwaltungsgebäude zu errichten, war Corona noch ein Thema. Obwohl die Branche wie kaum eine andere Opfer der Pandemie war und ist, zog das Unternehmen seinen Umzug von Langweid ins Gewerbegbiet im Friedberger Ortsteil Derching durch. Jetzt war Spatenstich des Millionenprojekts, das für Nachhaltigkeit steht - und ein Zeichen der Hoffnung setzen soll.