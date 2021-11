Friedberg-Derching

11:53 Uhr

Laster verliert Ladung im Kreisel: Glasscheiben landen auf AIC25

Ein Laster hat Glasscheiben geladen und will den Kreisverkehr an der A8 umfahren. In einer Kurve lösen sie sich und das Glas kracht auf die Straße.

Wegen Glassscherben auf der Fahrbahn musste am Montag der Kreisbauhof auf die AIC25 fahren. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein Lkw-Fahrer auf der Umfahrung des Kreisverkehrs, der auch auf die A8 führt. Auf dem Anhänger des 56-Jährigen befanden sich Glasscheiben. Zwei davon lösten sich in einer Linkskurve aus einem gesicherten Block, meldet die Polizei. Glasscheiben krachen gegen Leitplanke Die Scheiben krachten erst gegen eine Bordwand des Anhängers, dann flogen die Scheiben auf die Fahrbahn und gegen die Leitplanke. Das Glas zersplitterte, an Fahrbahn und Leitplanke entstand kein Schaden. Der Kreisbauhof reinigte die Fahrbahn, die Unfallstelle wurde abgesichert. Noch kann der Schaden bei den Glasscheiben nicht beziffert werden. (AZ)

