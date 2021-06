Mit 1,1 Promille in Derching am Steuer erwischt

Polizei stoppt Autofahrer in Derching. Jetzt ist der 50-Jährige seinen Führerschein los.

Am frühen Sonntagmorgen hielt die Polizei einen 50-jährigen Autofahrer in der Derchinger Böhmerwaldstraße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung der Verkehrstauglichkeit stellten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch fest. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,1 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den Mann wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde vorläufig sichergestellt. (AZ)