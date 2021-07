Nach 30 Jahren steht im Derchinger Kindergarten ein großer Wechsel an

Plus Im Derchinger Kindergarten steht ein Wechsel an: Leiterin Barbara Olbert wird nach 30 Jahren aufhören. Sie blickt auf eine spannende Zeit zurück.

Wenn Barbara Olbert zum Ende des Kindergartenjahres geht, hinterlässt sie nicht nur menschlich eine Lücke. Die Leiterin der Derchinger Kindertagesstätte hat die Hortgruppe betreut, die nun wegen Fachkräftemangels geschlossen werden muss.