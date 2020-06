vor 32 Min.

Friedberg-Derching: Unbekannter beschädigt parkenden Seat und flieht

Ein Unbekannter beschädigt einen in Friedberg-Derching parkenden Seat und flieht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter beschädigt einen in Friedberg-Derching parkenden Seat und flieht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Unbekannter beschädigte einen Seat Ibiza an der vorderen Stoßstange und floh daraufhin. Der blaue Wagen war am Montagnachmittag im Winterbruckenweg in Friedberg-Derching geparkt.

Unfallflucht in Friedberg-Derching: Polizei sucht nach Zeugen

Durch den Zusammenstoß entstand laut der Friedberger Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter 0821/323 1710 entgegen. (pos)

Themen folgen